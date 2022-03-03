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3 آلاف منشأة يستهدفها «الشارقة للسلامة الصحية»
مها المعلا
4 مارس 2022 01:59

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق برنامج الشارقة للسلامة الصحية كبرنامج حكومي متميز، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، انطلاقاً من استراتيجية البلدية، ودورها في تعزيز الصحة العامة بمدينة الشارقة، وضمان سلامة أفراد المجتمع، والتأكيد على دورها التوعوي والتعاون مع هذه المنشآت لتغيير سلوك العاملين فيها، من خلال تدريبهم على تطبيق أعلى وأفضل الممارسات الصحية العالمية.
وأكدت الشيخة مها المعلا مدير مكتب تقييم المطابقة في قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة أن البرنامج مماثل لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء، إلا أنه يهدف إلى رفع الوعي لدى العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، من خلال تنظيم دورات تدريبية معتمدة من البلدية، يحصل بموجبها المتدرب على شهادة، ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الفرد والمجتمع، والتقليل من ارتكاب التجاوزات الصحية والممارسات السلبية في الصالونات ومراكز التجميل، والحد من انتقال أي أمراض إلى المتعاملين مع تلك المنشآت.
وأوضحت الشيخة مها المعلا، أنه تم تصميم برنامج الشارقة للسلامة الصحية وعمل فترة تجريبية ومن ثم إطلاق المرحلة الأولى منه والتي تستهدف تدريب كافة العاملين بالمنشآت المستهدفة، من خلال مزودي خدمات السلامة الصحية أو الشركات المعتمدة من البلدية، وأداء الاختبارات بمركز امتحانات بلدية مدينة الشارقة.
وأشارت إلى أن البلدية تستهدف أكثر من 3 آلاف منشأة من خلال البرنامج، والذي يتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالسلامة الصحية في الصالونات ومراكز التجميل، كالتعرف على المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط وتأثيرها السلبي على كافة الأشخاص ذوي العلاقة من عاملين وزبائن، والتدريب على كيفية التحكم بالمخاطر من خلال اتباع عدداً من الممارسات السليمة كعمليات التنظيف والتطهير والتعقيم، فضلاً عن نشر المعرفة المتعلقة بتحسين الممارسات وتغيير السلوك.

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بلدية الشارقة
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