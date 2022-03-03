«الصحة»: جهود توعوية ووقائية لتحسين نتائج المؤشر الوطني للسمنة

أبوظبي (الاتحاد)

تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية كبيرة للتوعية بالسمنة، حيث أدرجت في خططها الاستراتيجية حزمة من المبادرات والبرامج الفاعلة والهادفة إلى الحد من السمنة وتعزيز أنماط حياة صحية مرتبطة بالغذاء الصحي والنشاط البدني. ويمثل اليوم العالمي للسمنة الذي يصادف اليوم 4 مارس، مناسبة لتسليط المزيد من الضوء على الأشواط الطويلة التي قطعتها في مكافحة السمنة من خلال جهودها المبذولة لتطوير نتائج المؤشر الوطني للسمنة، تماشياً مع استراتيجيتها الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.

وبناءً على نتائج المسح الوطني 2017 – 2018 تصل نسبة السمنة عند البالغين في دولة الإمارات إلى 27.8%. بينما بلغت نسبة السمنة عند الأطفال واليافعين 17.35% في الفئة العمرية من 5 – 17 سنة وذلك حسب آخر الإحصائيات الناتجة عن الفحص الدوري لطلبة المدارس، وتبرز الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الصحية بالدولة لتنفيذ خطة عمل وطنية وفق أطر زمنية ومؤشرات أداء، في تعزيز البيئة الصحية المناسبة وتشجيع الأفراد والأسر على اتباع أسلوب حياة صحي للتعامل مع تحدي السمنة، بما يسهم بتحقيق أهداف المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية.