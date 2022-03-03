10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الصحة»: جهود توعوية ووقائية لتحسين نتائج المؤشر الوطني للسمنة
«الصحة»: جهود توعوية ووقائية لتحسين نتائج المؤشر الوطني للسمنة
4 مارس 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية كبيرة للتوعية بالسمنة، حيث أدرجت في خططها الاستراتيجية حزمة من المبادرات والبرامج الفاعلة والهادفة إلى الحد من السمنة وتعزيز أنماط حياة صحية مرتبطة بالغذاء الصحي والنشاط البدني. ويمثل اليوم العالمي للسمنة الذي يصادف اليوم 4 مارس، مناسبة لتسليط المزيد من الضوء على الأشواط الطويلة التي قطعتها في مكافحة السمنة من خلال جهودها المبذولة لتطوير نتائج المؤشر الوطني للسمنة، تماشياً مع استراتيجيتها الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.
وبناءً على نتائج المسح الوطني 2017 – 2018 تصل نسبة السمنة عند البالغين في دولة الإمارات إلى 27.8%. بينما بلغت نسبة السمنة عند الأطفال واليافعين 17.35% في الفئة العمرية من 5 – 17 سنة وذلك حسب آخر الإحصائيات الناتجة عن الفحص الدوري لطلبة المدارس، وتبرز الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الصحية بالدولة لتنفيذ خطة عمل وطنية وفق أطر زمنية ومؤشرات أداء، في تعزيز البيئة الصحية المناسبة وتشجيع الأفراد والأسر على اتباع أسلوب حياة صحي للتعامل مع تحدي السمنة، بما يسهم بتحقيق أهداف المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
السمنة
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©