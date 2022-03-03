ورشة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022-2030

دبي (وام)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل خاصة باللجنة الوطنية للتغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطوير الاستراتيجية الوطنية للتغذية في دورتها الثانية لعام 2022-2030 وخطة العمل المرتبطة بها. تأتي الورشة في إطار خطط الوزارة لتحسين حالة التغذية لسكان الإمارات بجميع مراحلهم العمرية، وتخفيض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية في النظام الغذائي لتحقيق الأهداف العالمية للتغذية 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030. حضر الورشة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية، ونوف العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في الوزارة، والدكتور أيوب الجوالدة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من 16 قطاعاً مختلفاً مثل قطاع الصحة والتعليم والبلديات والتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاد وصناعة الأغذية والمشروبات. واستعرض فريق التغذية في الوزارة إنجازات الدورة الأولى لخطة العمل الوطنية للتغذية لدولة الإمارات، ومناقشة التحديات التي واجهها أعضاء اللجنة الوطنية للتغذية، في إطار تحقيق الأهداف ومناقشة الحلول المناسبة. وناقش الفريق تحت إشراف مستشار الصحة العالمية رؤية استراتيجية التغذية الوطنية 2022-2030 والأهداف الاستراتيجية التابعة لها. واستعرضت المناقشات والحوارات ست مجموعات عمل لتحديد التدخلات والبرامج التغذوية الرئيسية التي تغطي المجالات الاستراتيجية الرئيسية وتشمل النظم الغذائية المستدامة والمرنة لأنظمة غذائية صحية. وتوفر النظم الصحية تغطية شاملة لإجراءات التغذية الأساسية، إضافة إلى الحماية الاجتماعية والتثقيف التغذوي، والاستثمار من أجل تحسين التغذية، إلى جانب توفير بيئات آمنة وداعمة للتغذية في جميع الأعمار، وتعزيز حوكمة التغذية كمقدمة لاستراتيجية غذائية متطورة.

معايير عالمية

أكد الدكتور حسين الرند أهمية الورشة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للتغذية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع رؤية الوزارة الهادفة لتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة. وأشار إلى أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتغذية لها دور كبير في خفض معدل انتشار الأمراض المزمنة وأمراض سوء التغذية، حيث يساهم تطبيقها في خفض تكاليف الإنفاق على علاج الأمراض، وضمان صحة الأجيال من الأطفال واليافعين، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة ورفع جودة الحياة واستدامتها على المدى البعيد، فضلاً عن تحقيق الأهداف العالمية للتغذية 2025 وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي ستعزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.