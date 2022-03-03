«شخبوط الطبية» تطلق شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إطلاق حملة للتوعية بسرطان القولون والمستقيم في شهر مارس، للتأكيد على أهمية الوقاية والفحص المبكر.

وتحت شعار: «يمكنك تفاديه.. يمكننا علاجه»، تهدف الحملة للتشجيع على فحص القولون والمستقيم، وتثقيف المجتمع حول أهمية الوقاية من الأمراض والكشف المبكر.

وقال الدكتور مايكل والاس، رئيس واستشاري قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يعتبر سرطان القولون والمستقيم ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في الإمارات، وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة بالسرطان، ولكنه أيضاً من أسهل أنواع السرطان من حيث الوقاية. ومع ذلك، لدينا عوائق حقيقية ومفاهيم خاطئة سائدة عندما يتعلق الأمر بفحص هذا النوع من السرطان، وهو ما يشكل بالفعل تحدياً حقيقياً. ومع ذلك، في حال الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وذلك يعني قبل ظهور الأعراض على المريض، يمكن علاج ما يقارب 95% من الحالات. كما أن تقنية الذكاء الاصطناعي «جي آي جينيوس» المعتمدة تعزز إلى حدّ كبير قدرتنا على الكشف الآمن عن الأورام الحميدة التي تسبق تشكل السرطان في القولون، الأمر الذي يقلل من خطر الوفاة نتيجة لهذا المرض بنسبة تصل إلى 50%».

قال الدكتور فائق جمالي، استشاري جراحة القولون والمستقيم والأورام الجراحية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحملة في تثقيف الجمهور بضرورة إجراء الفحص في غياب أي أعراض، لتحديد الأورام الحميدة في مرحلة مبكرة، حيث إن أعراض السرطان عند ظهورها، مثل الدم في البراز وفقدان الوزن وتفاقم حالات الإمساك وفقر الدم، فإن الكشف لا يعتبر مبكراً. ويعمل فريق خبرائنا المتخصصين بحرص تام على إجراء عملية الفحص بمراعاة تامة لأوضاع المرضى وضمان راحتهم الشخصية».

وأوضح الدكتور جمالي: «في العام الماضي، أطلقت «شخبوط الطبية» مبادرتها:«حيث النساء يعتنين بالنساء»، والتي شهدت مشاركة أخصائيات أمراض الجهاز الهضمي والتنظير وجراحة القولون والمستقيم والممرضات في المستشفى، في الإشراف على إجراء تنظير القولون لدى المريضات من النساء، مما أسهم في طمأنتهن وضمان راحتهن خلال عملية التنظير».