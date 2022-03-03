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الإمارات
دعوة للإسراع بتسجيل طلبة الثاني عشر في «التعليم العالي»
طالب من المدرسة الإماراتية (أرشيفية)
4 مارس 2022 02:00

دينا جوني (دبي)

رصدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بطئاً في عملية تسجيل طلبة الثاني عشر في المدرسة الإماراتية في نظام «النابو» أو نظام التسجيل الموحّد في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، لافتة إلى أن بعض المدارس لم يتم تسجيل أي طالب منها في «النظام» بعد. 
وشددت «تعليم» على الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة المنتهية في 31 مارس الجاري، حتى لا تضيع على الطالب فرصة الحصول على عرض القبول المشروط والتي بناءً عليها سيتم قبولهم بالشكل النهائي في المؤسسات، خصوصاً أنه لن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى، وبالتالي ستضيع على الطالب فرصة الحصول على قبول في الفصل الأول من العام الجامعي 2022. وأكدت المؤسسة على جميع الإدارات المدرسية إنجاز نسبة 100% من تسجيل الطلبة قبل موعد إغلاق النظام.
ونظمت وزارة التربية والتعليم مؤخراً لقاءات افتراضية للتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات الجامعية المعتمدة والبعثات الخارجية ومتطلبات وشروط الالتحاق بها، من خلال إدارة الإرشاد ومهارات المستقبل بالتعاون مع إدارة التسجيل الطلابي في التعليم العالي. وأُرسلت توجيهات إلى المرشدين الأكاديميين والمهنيين والطلبة وأولياء الأمور والمعنيين بأهمية تلك اللقاءات والالتزام بحضورها.

طلب الالتحاق
أوضحت «التربية»، أنه على جميع طلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات بتعبئة طلب الالتحاق، مع التأكد بأن يكون اختيار المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي بشكل دقيق واستكمال البيانات والوثائق المطلوبة، كما على جميع الطلبة الذين سيلتحقون ببرنامج الخدمة الوطنية، التقدّم بطلب الالتحاق مبكراً لضمان الحصول على قبول في المؤسسة وحجز مقعده ليكون متوفراً له بعد العودة من الخدمة الوطنية.
 ووضعت الوزارة ثلاثة اشتراطات للتسجيل في الخدمة، هي أن يكون المتقدم من فئة الطلبة المواطنين أو أبناء المواطنات ومازال على مقعد الدراسة خلال فترة التسجيل، وتعبئة استمارة طلب التسجيل الموحدة وتسليم جميع المستندات المطلوبة والشهادات الدراسية بالنسبة لطلبة المدارس الخاصة، خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي، واستيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو البعثات الخارجية.
وتعدّ خدمة التسجيل مجانية، علماً بأن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية ستكون دراستهم في الجامعات المختارة على نفقة الوزارة، وهي مخصصة للطلبة المواطنين فقط، وعلى الطلبة خلال مرحلة التسجيل وتقديم الطلب، التقدّم أيضاً لاختبارات الإمارات القياسي «إنجاز» خلال المواعيد المحددة. 
أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة القبول المبكر المشروط التي تمتد من أبريل إلى مايو 2022، ويؤكد فيها الطالب على عرض القبول المبكر ضمن الفترة المحددة، والتي بناءً عليها يرحّل ملف الطالب للقبول النهائي.

الإمارات
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
التعليم العالي
المدرسة الإماراتية
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