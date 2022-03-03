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الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «أبوظبي التقني» ينظم «مهارات الإمارات» 7 مارس
برعاية الشيخة فاطمة.. «أبوظبي التقني» ينظم «مهارات الإمارات» 7 مارس
4 مارس 2022 02:00

أبوظبي (وام) 

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الـ/13/ من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويقيم المركز على هامش المسابقة وللمرة الأولى المنافسة الدولية الودية للمهارات، بمشاركة شباب من 11 دولة، منها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الذين يتنافسون مع نخبة متميزة من شباب الوطن، في مهارات هندسية وتكنولوجية،  استعداداً لمنافسات المسابقة العالمية للمهارات التي ستقام في الصين بمدينة شنغهاي أكتوبر 2022. وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن المركز أتم جاهزيته لتنظيم هذا الحدث المهم. وأشار إلى أن نجاح «أبوظبي التقني» في تنظيم 12 دورة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، ساهم في تحفيز العديد من الدول على المشاركة في النسخة الأولى من المنافسة الدولية الودية للمهارات التي تقام بمشاركة 11 دولة أوروبية، وآسيوية. وأكد أن هذا الأمر يتواكب مع استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لتعزيز فرص تبادل الخبرات بين طلابنا وطلبة العالم عبر هذه المسابقة المهمة، بما يساهم في تطوير مهاراتهم وفق أعلى المستويات العالمية. وقال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» إن هذه المسابقة تستقطب أبناء الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً ويتنافسون تحت أنظار خبراء وحكام دوليين، لاختيار الفائزين في 24 تخصصاً هندسياً وتكنولوجيا وفق معايير دولية دقيقة للغاية. 

أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
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مسابقة مهارات الإمارات
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