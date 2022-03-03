جامعة الإمارات تنظم المؤتمر السنوي للقانون

دبي (الاتحاد)

أعلنت كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تنظيم مؤتمرها السنوي الـ28 بمشاركة نخبة من خبراء وأساتذة القانون من داخل الدولة وخارجها، خلال الفترة 9 إلى 10 مارس الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بقاعة فزعة في إكسبو 2020 دبي، بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة وعميد كلية القانون، والدكتورة جنان البستكي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور عبدالعزيز شاكر والدكتور صالح الشرايعة، وعدد من القيادات الأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد حسن، أن مؤتمر القانون يهدف في دورته الجديدة إلى تعزيز قيم التسامح والشمولية والتعايش باعتباره منصة تجمع بين الخبراء والمختصين الأكاديميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لعرض آخر الأفكار والتطورات المتعلقة بمختلف أشكال التعبير عن قيم التسامح والشمولية والتعايش في إطار المحاور العامة للمؤتمر.

وأشار«منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، بذلت جهود عالمية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة غياب لقيم التعايش في بعض الأماكن في العالم، الأمر الذي يطرح سؤالاً وهو، ما الذي يتطلبه بناء مجتمعات شاملة ومتسامحة حقًا؟»