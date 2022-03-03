«أبوظبي للطفولة المبكرة»: انضمام 7 شركات عالمية ناشئة إلى «أنجالز»

أبوظبي (وام)

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، انضمام 7 شركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم إلى الدورة الثانية من برنامج «أنجالز» 2021 في إمارة أبوظبي، والذي تم إطلاقه بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف دعم الشركات العالمية الناشئة في إطلاق مشاريعها المبتكرة بمجالات تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، وتطوير حلول إبداعية مستدامة لتعزيز نمو وازدهار الأطفال من خلال التركيز على جودة الحياة الرقمية للطفل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وزيادة مشاركتها في تنمية مهاراته وقدراته.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تلعب التقنيات الجديدة دوراً مهماً في تحقيق التقدم في جهود ابتكار حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه أجيال المستقبل وتتمثل أهمية وقوة برنامج أنجالز«في جمع المبتكرين المتخصصين في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ودعم جهودهم الرامية لتطوير الحلول الإبداعية القائمة على التكنولوجيا لتعزيز مسيرة نمو وازدهار جيل المستقبل من الأطفال. وأضاف أنه «من خلال الشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لدعم برنامج «أنجالز»، يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع كامل منظومة الأعمال لتعريف الشركات الناشئة والمبتكرين بأفضل الشركاء والموارد إلى جانب تزويدهم بكل الدعم الذي يحتاجونه لتجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع».

ورحبت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بانضمام الشركات إلى مسيرة تنمية قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، باعتبارها إضافة مهمة للمكتسبات التي تحققها إمارة أبوظبي والإمارات للطفل، بفضل ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام كبيرين لقطاع الطفولة المبكرة بشكل خاص وتعزيز جودة حياة المجتمع بشكل عام.

دعم مادي ومعرفي

وقع اختيار الهيئة على شركة «ماس تشالنج» العالمية كشريك لها في تطوير البرنامج، وعبر سيوبان دوليا الرئيس التنفيذي للشركة عن اعتزازه بتعاون شركته مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ودعمها في تطوير برنامج «أنجالز»، مؤكداً أن البرنامج يعد فرصة للشركات الناشئة العالمية لإيجاد حلول لأبرز التحديات في الأربعة مجالات الرئيسية لعمل الهيئة.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، على تقديم الدعم المادي والمعرفي لهذه الشركات من خلال منحة مالية تبلغ نحو 700 ألف درهم إماراتي لكل شركة، إلى جانب ربط هذه الشركات بمستشارين متخصصين وخبراء في مجال تنمية الطفولة المبكرة والابتكار، لدعمها في تنفيذ مشاريعها.