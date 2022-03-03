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«الدفاع» تدعو الطلاب لحضور «حصن الاتحاد 8»
أرشيفية
4 مارس 2022 01:59

دبي (وام)

دعا وفد من وزارة الدفاع الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في دبي إلى حضور العرض العسكري «حصن الاتحاد 8» للتعرف إلى قدرات «حماة الاتحاد» عن قرب. 
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد وزارة الدفاع إلى عدد من المدارس بالإمارة، وقدم فيها شرحاً عن تحلي رجال قواتنا المسلحة الباسلة بالكفاءة والاحتراف والدور الذي يقومون به لحفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الدولة، وحماية مكتسبات الاتحاد الشامخ. وتعرف الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية على برنامج النسخة الثامنة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 8» الذي يقام في جنوب إكسبو 2020 دبي غداً 5 وبعد غد 6 مارس. 
وأبدى الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية رغبتهم بحضور العرض العسكري «حصن الاتحاد8» وعبروا عن حماسهم للاطلاع على إمكانات وقدرات قواتنا الباسلة ودورها الرائد في صون ثرى الوطن.

وزارة الدفاع
الإمارات
حصن الاتحاد
دبي
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