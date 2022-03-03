برنامج للطعام المستدام في المدارس الحكومية

دبي (الاتحاد)

دخلت متاجر «سبينس» في شراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس لإطلاق برنامجها التوعوي «من المزرعة إلى المائدة» في المدارس الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تشجيع الصغار والعائلات والمجتمع بأكمله على اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة في حياتهم اليومية.

وتعد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجهة الاتحادية المسؤولة عن تعزيز كفاءة قطاع التعليم العام في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار سياسات وزارة التربية والتعليم. وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس شراكتها مع «سبينس» التزام الحكومة بتحسين رفاهية مواطنيها. وحتى الآن، تشارك ما مجموعه 20 مدرسة حكومية في برنامج سبينس «من المائدة إلى المزرعة»، خلال هذا الفصل الدراسي، قبل إتاحته لجميع مدارس الحلقة الثانية في الدولة بعد عطلة الربيع.وقالت هند العامري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: إن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حريصة كل الحرص على صحة وسلامة نمو الطلبة من النواحي الذهنية والجسدية بما يعكس ويترجم رسالة المؤسسة المتمثلة برعاية الطلبة من مختلف الجوانب، لذلك يأتي هذا التعاون مع سبينس، لحفز الطلبة وأسرهم على تبني نمط غذائي سليم وصحي سيكون له بالغ الأثر على رفاهية الطلبة وأدائهم أكاديمياً ونفسياً، وصولاً إلى تعميم اتباع أنماط غذائية لأفراد المجتمع كافة.وتهدف المبادرة، التي تم تطويرها للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، إلى توعية الجيل الناشئ حول كيفية إنتاج الطعام محلياً وعالمياً، ورحلته من «المزرعة إلى المائدة»، وكيفية تناول الطعام الصحي. وتشمل النماذج التوعوية العملية زيارات إلى المزارع المحلية، وتعلم كيفية إعداد وطهي الطعام المغذي مع بعض أشهر الطهاة في المنطقة، وزيارات لمتاجر «سبينس».