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تفاهم بين «محمد بن راشد للطب» ومستشفى الأميرة جريس في موناكو
هاني بقاعين وروسو دي سيفلينجيس خلال التوقيع (وام)
4 مارس 2022 01:59

دبي (وام)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى الأميرة جريس، المستشفى العام الوحيد في إمارة موناكو، بهدف تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات الأبحاث الطبية والتعليم. 
وقع المذكرة  الدكتور زيد هاني بقاعين نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وروسو دي سيفلينجيس مدير مستشفى الأميرة جريس. وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرة في دعم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل التبادل الطلابي والأنشطة التدريبية، فضلاً عن تشجيع التعاون بين الكوادر الأكاديمية في مجالات التعليم والأبحاث. 
وقال الدكتور زيد هاني بقاعين: «يواكب توقيع المذكرة مع مستشفى الأميرة جريس مساعي الجامعة المتواصلة لبناء شراكات قوية مع مؤسسات الرعاية الصحية العالمية لتعزيز التجربة التعليمية لطلابنا.. ويتيح لنا التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية مثل مستشفى الأميرة جريس الفرصة لتحسين النتائج التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية ودعم الأبحاث في مجالات الرعاية الصحية، فضلاً عن وضع أسس راسخة تعزز إمكانية طرح مفاهيم ثنائية مهمة، إلى جانب الابتكار والنمو الاقتصادي للطرفين».

دبي
الإمارات
جامعة محمد بن راشد للطب
موناكو
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