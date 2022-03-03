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إزالة الزراعات العشوائية من مناطق سكنية في أبوظبي
الحملة استهدفت إزالة مشوهات المظهر العام (من المصدر)
4 مارس 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة خطة استهدفت إزالة وترحيل جميع أنواع الزراعات العشوائية المشوهة للمظهر العام في بعض المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي. جاءت الخطة في إطار حرص البلدية على تحسين وتجميل المظهر العام لمدينة أبوظبي بإزالة المشوهات الزراعية التي تنمو بصورة عشوائية في الأحياء السكنية وبين الفلل والمساكن، والتعامل مع الأشجار والشجيرات والأعشاب التي تعيق حركة المشاة والتي أدت إلى تراكم وتجمع النفايات وتكاثر الحشرات، وقد قامت البلدية منذ بداية النصف الثاني للعام 2021 بإزالة كمية كبيرة من مخلفات الأشجار والحشائش والنباتات العشوائية وتواصل العمل لاستكمال هذه المشروع. وأوضحت البلدية أنها تعمل على معالجة مشوهات المظهر العام على اختلاف أشكالها بهدف تعزيز السمة الجمالية والمظهر الحضاري لجميع مرافق المدينة وشوارعها وأحيائها السكنية، وإيجاد البيئة التي تسهم في إسعاد السكان، وتحافظ على سلامتهم وصحتهم العامة.

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