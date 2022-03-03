«بحوث الاستمطار» يبحث تنفيذ مشاريع جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بدء تنفيذ المشاريع البحثية الحاصلة على منحة الدورة الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بشكل رسمي منذ 1 مارس 2022، حيث تمتد فترة تنفيذها لـ 3 أعوام، وذلك عقب عقد اجتماعات تحضيرية مع الفرق البحثية عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وجمعت الاجتماعات الافتراضية ممثلين عن المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مع الفريقين البحثيين الحاصلين على منحة البرنامج، حيث عقد الاجتماع الأول الشهر الماضي مع الدكتور لوكا ديلي موناكي نائب مدير المركز الغربي للطقس والظروف المائية المتطرفة، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا - سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية وفريق العمل المشارك في تنفيذ المشروع الذي يختص بالتعلم الآلي الهجين لتحسين التنبؤ اللحظي بهطول الأمطار.

أما الاجتماع الثاني، فقد عقد مع الدكتور برادلي بيكر الباحث والخبير في علوم فيزياء السحب لدى شركة «سبيك» في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، وفريق العمل المشارك في تنفيذ المشروع البحثي الثاني المختص بتحسين هطول الأمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تحفيز الصفات الكهربائية لمواد تلقيح السحب.

وقال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «إن النتائج التي حققها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في دوراته السابقة، تعزز من رصيد دولة الإمارات العلمي والعملي في مجال الاستمطار ومساهمتها تجاه قضية الأمن المائي، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى المساهمة بشكل فاعل في إيجاد حلول للقضايا العالمية، لاسيما أمن المياه، من خلال دعم وتطوير المخرجات العلمية وتطويرها وتوظيفها للمساهمة في استدامة موارد المياه».

وأضاف: «يسرنا بدء الفرق البحثية التي حصلت على منحة الدورة الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تنفيذ مشاريعها، ونحن ننظر بكل تفاؤل للمخرجات المهمة التي ستقدمها مشاريعهم للمجتمع البحثي المعني بعلوم الاستمطار، ونتطلع قدماً لتطبيق تلك المخرجات عملياً للمساهمة في استدامة موارد المياه محلياً وعالمياً».

من جانبها قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «ساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار منذ انطلاقه بشكلٍ كبير في تطوير تقنيات الاستمطار، ونحن على ثقة بأن المشاريع البحثية الفائزة في الدورة الرابعة ستقدم ابتكارات وآليات جديدة في عمليات الاستمطار، وستضع أسساً علمية جديدة تقوم على تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة في هذا المجال، بما يرتقي بدور هذه التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الموارد المائية مستقبلاً».

وأضافت المزروعي: «نواصل اليوم إلى جانب فرق عمل المشاريع البحثية الجديدة، استكمال البناء على ما تحقق من إنجازات علمية ومعرفية، عززت من مكانة الإمارات كحاضنة للباحثين المعنيين بعلوم الاستمطار، وتعزيز دورهم في ضمان أمن المياه، ومواجهة التحديات الراهنة والمرتبطة بشح المياه الصالحة للشرب على مستوى العالم».

منحة الدورة الرابعة

كان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن عن المشاريع الحاصلة على منحة الدورة الرابعة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في يناير الماضي خلال حفل أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في جناح دولة الإمارات بمعرض «إكسبو 2020 دبي».