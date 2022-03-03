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الإمارات
الإمارات ترسل 46 طناً من المواد الغذائية إلى ملاوي
علم الإمارات
3 مارس 2022 22:58

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 46 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى جمهورية ملاوي، في إطار الدعم المستمر من دولة الإمارات إلى شعبها الصديق، وضمن جهود الدولة المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمكملات الغذائية للأطفال في عدد من القرى والمناطق التي تحتاج إليها ملاوي. 
وقال سعادة خليفة عبد الرحمن المرزوق سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى ملاوي "يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية ملاوي الصديقة، تجسيداً للعلاقات الطيبة بين البلدين"، مؤكدا "التزام دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، خاصة التي تعاني الكوارث الطبيعة من فيضانات وجفاف وأعاصير وما ينتج عنها من عجز كبير في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية".
 وأضاف سعادته "شملت الإمدادات، التي أرسلتها دولة الإمارات، تقديم نحو 5 أطنان من الإمدادات الطبية والتي تحتوي على الكثير من المستلزمات العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كوفيد-19، لمساعدة الأطقم الطبية للقيام بدورها بشكل فعال".
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أرسلت مواد وإمدادات إغاثية إلى جمهورية ملاوي الصديقة بلغت 85,3 مليون درهم في الـ 10 سنوات الماضية، وتوزعت على العديد من القطاعات المهمة كالنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية والسلع الغذائية وفي دعم التعليم والمياه والصحة وغيرها من القطاعات التنموية والإنسانية. 

المصدر: وام
الإمارات
ملاوي
مواد غذائية
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