مدير هيئة رأس الخيمة للمواصلات لـ«الاتحاد»: 350 ألف مستخدم لـ«حافلات النقل» 2021

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد المهندس إسماعيل البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن الهيئة تسعى إلى تقديم خيارات وبدائل نقل متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات شرائح المستخدمين لتوفير عملية تنقل مناسبة توفر مستويات سلامة عالية وتحقق الانسيابية وسهولة التنقل والحركة.

وكشف عن أن أعداد المستخدمين لحافلات النقل العام عبر المدن بلغ إلى 350 ألف مستخدم، وذلك خلال العام الماضي 2021، وعدد الحجوزات المقدمة عبر تطبيق «راك باص» إلى 7 آلاف، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يمكن المتعامل من سهولة تخطيط وتتتبع مسار الرحلة، وتحديد الوجهة المراد الذهاب إليها، ومعرفة مواعيد الرحلات واختيار المقاعد، واختيار طريقة الدفع المناسبة.

وقال المهندس إسماعيل البلوشي في حواره مع «الاتحاد»: إن الهيئة رصدت انخفاضاً في وقت الزمن المستغرق لوصول مركبة الأجرة إلى المتعامل إلى نسبة 18% ومتوسط وصول مركبة الأجرة للمتعامل عبر تطبيق «كريم» يصل إلى 3 دقائق و24 ثانية.

إسماعيل البلوشي

وأضاف: وبلغ عدد رحلات مركبات الأجرة المقدمة عبر تطبيق «كريم» وتطبيق «هلا» إلى 69 ألف رحلة و5.660 رحلة للمركبات الفاخرة واللموزين عبر تطبيق «كريم»، لافتاً إلى أن الهيئة تمكنت العام الماضي تنفيذ أكثر من 4 آلاف حصة تدريبية بمشاركة 1165 متدرباً من سائقي وسائل النقل والمشرفين في النقل المدرسي ضمن 18 برنامجاً عن القيادة الآمنة والإجراءات الاحترازية وخدمة المتعاملين ومسافة الأمان وغيرها، وبلغت نسبة النجاح إلى 99% من إجمالي عدد الاختبارات.

وأشار البلوشي إلى أن الهيئة تسلمت 7 آلاف معاملة خلال الفترة نفسها، منها: المتعلقة بخدمات النقل عبر منصة الخدمات الرقمية، والتي يصل مدة إنجاز المعاملات إلى 3 دقائق، فيما تلقى مركز الاتصال التابع للهيئة 52 ألف مكالمة، وتم إغلاق الطلبات بنسبة 100%.

وذكر أنه خلال العام 2021، بلغت نسبة إغلاق طلبات المفقودات الواردة من قبل مختلف المستخدمين لوسائل النقل في الهيئة إلى 100%، وتسليم 99% منها لأصحابها منها: المقتنيات الشخصية على سبيل المثال الأجهزة الإلكترونية وغيرها، وذلك عبر تعزيز تلك الوسائل بأنظمة مراقبة حديثة منها: مشروع الكاميرات الذكية المرتبطة بمركز التحكم والرقابة الذكي.

وأكد المهندس إسماعيل البلوشي، أن الهيئة تعتمد رؤية واستراتيجية في تنظيم قطاع النقل في إمارة رأس الخيمة، بما يسهم في تقديم خدمات آمنة وموثوقة للجمهور المتعامل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتقديم تجربة تنقل فريدة من نوعها تتناسب مع احتياجات الفئات المستخدمة كافة.