افتتاح مركز التحكم الجديد لمركبات «أجرة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت أجرة الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، مركز التحكم لمركبات الأجرة التابعة للشركة، الذي يشكل إضافة نوعية إلى خدماتها الذكية والمبتكرة، بفضل ما يوفره من خدمات للعملاء والسائقين والمجتمع، وبما يعكس رؤية الشارقة لمسيرة التحول الرقمي المتسارع، ويدعم جهودها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

وفي كلمته أمام الحضور، قال خالد الكندي المدير التنفيذي لأجرة الشارقة: «إن مركز التحكم، الذي زود بأحدث التقنيات الجديدة في مراقبة وتشغيل خدمات النقل لمركبات الأجرة، تبلغ طاقته الاستيعابية ثمانية موظفين في الوردية الواحدة، حيث يجري من خلال المركز إدارة العمليات التشغيلية لقرابة 750 مركبة أجرة في مدينة الشارقة ومطار الشارقة الدولي وكذلك في المنطقة الشرقية، كما يقوم المركز برصد الممارسات الخاطئة للسائقين وتوجيههم إلى الممارسات السليمة وتوعيتهم، والتأكد من مدى التزامهم وتقيّدهم بضوابط العمل.

وأضاف: «تم تجهيز المركز بما يتواكب مع المرحلة المستقبلية، من خلال تزويده بأحدث الأنظمة والأجهزة، ومن أبرزها نظام الكاميرات لمراقبة المركبات، ونظام إجهاد السائق الذي يراقب مستوى التركيز والإجهاد وغير ذلك من المؤشرات الحيوية، من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع».

ونقلت «أجرة الشارقة» من خلال أسطولها الذي يضم 750 مركبة من مختلف الأنواع، 5.87 مليون راكب العام الماضي، بمتوسط 16 ألف راكب يومياً، علماً بأن جميع المركبات مزودة بأجهزة الحجز والتوزيع (IVD) للتواصل مع مركز الحجز والتوزيع والذي يعد بمثابة حلقة الوصل بين الراغب في الخدمة والمركبة، حيث يتلقى الطلبات وإرسالها عبر أجهزة IVD لأقرب مركبة بالجوار لتصل إليك خلال دقائق معدودة.