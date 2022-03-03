تكريم المشاركين في «ضواحي10»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى حفلاً لتكريم الجهات المشاركة في مهرجان «ضواحي10»، في مقر مسرح مركز المنظمات الدولية في مبنى معهد الشارقة للتراث، وذلك بعد أن شهد مهرجان ضواحي في عامه العاشر نجاحاً لافتاً في إطار برامجه التي نفذت في مدينة الشارقة بحديقة القرائن 5. حضر الحفل خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية بجانب حضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي وممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين والمكرمين، ووسائل الإعلام والجهات التطوعية.

بدأ الحفل بكلمة خميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عبر خلالها عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المنظمة للمهرجان، وثمّن تضافر الجهود وتعاون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في دعم مهرجان ضواحي، والذي أقيم للعام العاشر على التوالي، حيث شهد المهرجان نجاحاً لافتاً.

وقال السويدي في كلمته: «إنه لمن دواعي السرور أن نجتمع لنحتفل سوياً بنجاحنا جميعاً في مهرجان «ضواحي10»..10 سنوات من النجاح المشترك.. 10 سنوات من الشراكات المستمرة.. 10 سنوات ونحن نتعلم الجديد في كل عام بالفعل نحتفل بكم لأنكم أخلصتم وثابرتم واجتهدتم للعمل على إسعاد الأسر.