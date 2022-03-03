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«تدوير» تعلن إنشاء مطمرة هندسية جديدة للنفايات الخطرة
عبد المحسن الكثيري
4 مارس 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن إصدار طلب تقديم العروض للمطورين المؤهلين لتطوير مشروع إنشاء مطمرة هندسية جديدة للنفايات الخطرة بسعة 4.5 مليون متر مكعب.
وقال المهندس عبد المحسن مبارك الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «ينسجم المشروع مع جهود «تدوير» الرامية إلى تطوير الحلول المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال إنشاء مطامر هندسية لاستقبال المخلفات، وتوفير طرق وحلول مبتكرة لإتلافها واستغلاها بشكل مفيد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذه المجال، وبما يلبي الزيادة في النمو السكاني، والذي ينتج عنه زيادة في الاستهلاك وتوليد النفايات في الإمارة، وبما يضمن الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة لمجتمع إمارة أبوظبي».
وأضاف الكثيري: «يأتي هذا المشروع تأكيداً على الدور الاستثنائي الذي تقوم به «تدوير» لتحقيق الاستثمار الأفضل للابتكارات والحلول في مجال إدارة النفايات ومعالجتها بشكل أمثل، وحماية البيئة والمجتمع، وبما يحقق أهداف سياسة الاقتصاد الدائري، حيث ستسهم المطمرة في توظيف تقنيات حديثة ومتطورة لمعالجة النفايات الناتجة عن مشروع تنظيف وتطهير قناة مصفح الجنوبية الذي تنفذه هيئة البيئة-أبوظبي، والتي تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة والمجتمع وتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة».
ويشمل نطاق أعمال مزود الخدمة البيئية خلال المشروع تصميم وبناء مطمرة هندسية مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الصحة والسلامة بسعة 4.5 مليون متر مكعب، والعمليات التشغيلية للمطمرة الجديدة لمدة عام، وإكمال تغطية خلايا المطمرة الجديدة بمجرد اكتمال السعة المصممة لها.
وسيتم إنشاء المطمرة الهندسية على طريق حميم في أبوظبي على قطعة أرض بحجم 805.200 متر مربع. كما سيتم تطوير الموقع من قبل المطور الفائز بعطاء المشروع ليشمل ميزان إلكتروني للنفايات الواردة ومحطة للرصد والتقييم البيئي.
وأشار المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة، بأن هيئة البيئة في أبوظبي ستقوم بأعمال التنظيف والتطهير لإزالة جميع الرواسب من قناة مصفح الجنوبية ومن ثم نقلها إلى المطمر الهندسي الذي سيتم إنشاؤه من قبل مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، علماً بأنه قد تم الانتهاء من أعمال المسح لتحديد حجم وأعماق الرواسب البحرية مكوناتها وآلية التخلص الآمن منها، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والطرق البيئة الآمنة لتطهير وتنظيف القناة ومنع انتشار أية ملوثات في القنوات المائية المجاورة. 

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