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تمديد ساعات العمل لمصنعي لوحات المركبات في العين
تمديد ساعات العمل لمصنعي لوحات المركبات في العين
4 مارس 2022 02:00

العين (الاتحاد)

أعلنت شرطة أبوظبي عن تمديد ساعات العمل في مصنع لوحات أرقام المركبات في مركزي فلج هزاع وصناعية العين. وأوضحت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن مصنع لوحات «فلج هزاع» يقدم خدماته من يوم الاثنين إلى الخميس من السابعة والنصف صباحاً ولغاية العاشرة مساء، على فترتين في يوم الجمعة، الأولى من 7:30 صباحاً ولغاية 12 م، والثانية من 4 عصراً وحتى 10 مساء، ويومي السبت والأحد في عطلة نهاية الأسبوع من 10 صباحاً وحتى 10 مساء. ويقدم مصنع اللوحات في صناعية العين خدماته من 10 صباحاً ولغاية 10 مساء من يوم الاثنين للخميس، وفي يوم الجمعة تبدأ الفترة الأولى من 7:30 صباحاً ولغاية 12 مساء، والثانية من 4 عصراً وحتى 10 مساء، أما في يومي السبت والأحد فمن الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساء. وأكدت المديرية حرص شرطة أبوظبي على التعاون المستمر مع الشركاء بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للجمهور، والارتقاء بخدماتها لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات المتميزة وسرعة إنجاز طلبات المتعاملين بيسر، على نحو يلبي تطلعاتهم.

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