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دفع رسوم «الدفاع المدني» عبر «سداد أبوظبي»
خلال التوقيع (من المصدر)
4 مارس 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية توقيع اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتبني منصة «سداد أبوظبي» لإتمام عملية الدفع الرقمي لجميع خدماتها، ما يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتوفير حلول مبتكرة لخدمة أفراد المجتمع. وأكد العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني اهتمام الهيئة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، لافتاً إلى أنها ستوفر كل إمكانياتها لأجل إنجاح وتفعيل أهداف الاتفاقية. وأعرب الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية عن سعادته لانضمام جهة حكومية جديدة كهيئة أبوظبي للدفاع المدني لمنصة «سداد أبوظبي».
وقال العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني إن هذه الاتفاقية تشكل نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي من خلال جهود حكومة أبوظبي إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى الإمارة. 

أبوظبي
هيئة أبوظبي الرقمية
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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