توعية 1000 سائق دراجة نارية بالقيادة الآمنة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة رئيس فريق التوعية المرورية على مستوى الدولة، الحملة التوعوية المرورية حول قيادة الدراجات النارية المستخدمة في قطاع التوصيل من قبل الشركات التي يتركز نشاطها على تلبية الطلبات الخارجية، مثل المطاعم ومحال المواد الاستهلاكية والطلبات الأخرى في قطاعات مختلفة.

جاء ذلك بحضور المقدم الدكتور محمد عبدالله البحار نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، وياسمين حواء مديرة العلاقات الحكومية بشركة طلبات، تماشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، والهادفة إلى خفض أعداد الوفيات والحوادث المرورية على الطرق.

وأشار العميد أحمد النقبي، إلى أن السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بمسارات الطريق والتجاوز الخاطئ، وعدم استخدام الاشارات الضوئية الجانبية عند التجاوز هي أبرز أسباب الحوادث، مطالباً جميع مستخدمي الدراجات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق تنقل آمن للجميع.

ومن جانبه، ذكر المقدم الدكتور محمد البحار، أنه تم إعداد برنامج توعوي مروري يستهدف 1000 سائق، لنشر وتعزيز الثقافة والسلامة المرورية ضمن نطاق واسع بين سائقي دراجات التوصيل، بالتركيز على السلوكيات الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض قائدي دراجات توصيل الطلبات، والتي تتسبب في إرباك حركة السير والمرور، وذلك باللغتين الإنجليزية والاوردو، مناشداً بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور واشتراطات السلامة لقيادة الدراجات النارية، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات في الطرق.

وتعد حملة التوعية المرورية بشأن قيادة الدراجات النارية المستخدمة في قطاع التوصيل من قبل الشركات، واحدة من سلسلة المبادرات التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، انطلاقا من حرصها على تعزيز نظام نقل آمن ومستدام من خلال التزام الشركات العاملة في مجال توصيل الخدمات والطلبات الخارجية بتطبيق معايير وشروط السلامة والأمان لاستخدام الدراجات النارية، والابتعاد عن السلوكيات المرورية الخاطئة لتجنب وقوع الحوادث المرورية، والحد من المخاطر المحتملة لها.