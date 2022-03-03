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شرطة دبي تستقبل ألف سائح بالعروض الترفيهية
شرطة دبي تستقبل ألف سائح بالعروض الترفيهية
4 مارس 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

دعماً لتوجهها الاستراتيجي في تعزيز شعور المجتمع بالأمان، القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع مركز شرطة الموانئ، وأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية، استقبلت وفداً سياحياً، حط رحاله في ميناء دبي هاربور، قادما على متن إحدى بواخر «عايدة كروز»، وذلك في إطار جهودها لتوعية السياح بخدمات الشرطة الأمنية والذكية عبر مختلف قنوات التواصل الالكترونية.
وأكد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن استقبال سياح إمارة دبي، والترحيب بهم، يأتي ضمن مبادرة «فرحة سائح»، الهادفة إلى دعم رؤية ورسالة استراتيجية شرطة دبي الساعية لترسيخ شعور الأفراد بالأمان، عبر التوعية بالخدمات الذكية المبتكرة، والتي تسرع التكنولوجيا اليوم من تقديمها للمتعاملين بسهولة وكفاءة.
وأوضح العقيد الجلاف أن إدارة الشرطة السياحية استقبلت 1000 سائح، بالإضافة إلى 700 شخص يعملون على متن السفينة، مرحبين بهم على أرض الدولة.

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