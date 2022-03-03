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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بلغاريا باليوم الوطني لبلاده
خليفة بن زايد
3 مارس 2022 19:56

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رومين راديف. 
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كيريل بيتكوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا. 

المصدر: وام
خليفة بن زايد
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