«دبي الصحي»: ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب
«دبي الصحي»: ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب
3 مارس 2022 19:05
سامي عبد الرؤوف (دبي) رفع المشاركون في منتدى دبي الصحي، من كبار المسؤولين والعلماء والأطباء، في ختام أعمال الدورة الرابعة للمنتدى، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لرعاية سموه الكريم للمنتدى، وتفضله بحضور جانب من أعمال المنتدى، في يومه الأول، وتفقد سموه للمعرض المصاحب. وأكد المشاركون في محصلة أعمال المنتدى، أهمية التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الطب، منوهين بأهمية المنتدى وقيمة طرحه للقضايا الصحية المعاصرة، ومناقشاته الثرية لمستجدات العالم على الساحة الطبية، والمتطلبات المستقبلية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وكان المنتدى، الذي نظمته هيئة الصحة بدبي، شهد حضور أكثر من 2200 عالم وطبيب ومتخصص، يمثلون أكثر من 30 دولة، إلى جانب مشاركة نوعية من كبرى شركات إنتاج التكنولوجيا والحلول الذكية الطبية في العالم. وناقش المنتدى خلال يومه الثاني عدداً من المحاور المتعلقة ببرنامج الإمارات للجينوم، والصحة 2071، ومعايير تقييم المنشآت الصحية التعليمية، والتطور في مجال الدراسات والبحوث، والسياسات المتعلقة بأمن المعلومات الصحية، والذكاء الاصطناعي لكفاءة الإنفاق في الصحة، وطب الفضاء، وتطوير الرعاية الصحية للخمسين عام القادمة، والاقتصاد الجزئي في اتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية، واقتصاديات الصحة المستقبلية. كما ناقش المنتدى مستقبل الرعاية الصحية الأولية، والابتكار والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، والشراكات والتعاون للسيطرة على الأزمات، وفعالية الرعاية ما بعد الجائحة، وتحديث مراكز التعليم الطبي وغيرها من المحاور. وفي ختام المنتدى كرم عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، كبار الشخصيات ونخبة المتحدثين الذين شاركوا في المنتدى، وسلمهم شهادات الشكر والتقدير.