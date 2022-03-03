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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
العاصمة أبوظبي
3 مارس 2022 18:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون حركتها شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف ومتوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 00:08 والجزر الثاني عند الساعة 20:49. 
في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 01:11 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 59:16 والجزر الثاني عند الساعة 42:05. 

المصدر: وام
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