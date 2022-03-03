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محمد بن راشد يلتقي رئيس الباراغواي
محمد بن راشد خلال لقائه رئيس الباراغواي
3 مارس 2022 17:08

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس الباراغواي خلال زيارة سموه لجناح بلاده المشارك في إكسبو 2020 دبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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