«مدرسة خاصة» تطالب ولية أمر بسداد 93 ألفاً رسوماً متأخرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تأخرت ولية أمر في سداد الأقساط الدراسية المقررة على نجليها، وهو ما دفع المدرسة إلى رفع دعوى قضائية طالبت من خلالها إلزامها بأن تؤدي مبلغ 93.635 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة، وحتى السداد التام، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وأوضحت الدعوى أن المدعية «مدرسة خاصة» تعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، ودعمهم في التعليم وتوفير النشأة السليمة لهم ومرخص لها بالقيام بعملها بدولة الإمارات، وأن المدعى عليها قد تقدمت بطلب إلحاق ابنيها اللذين التحقا بالمدرسة المدعية ومقيدين بها منذ عام 2015، وأن المدعى عليها امتنعت عن سداد الرسوم الدراسية لابنيها المذكورين والبالغ قدرها 93.635 درهم، وطالبت المدعية المدعى عليها مراراً وتكراراً بسداد الرسوم سالفة البيان، غير أنها امتنعت دون مبرر ودون سبب مشروع.

وخلال الجلسات لم تحضر المدعي عليها رغم إعلانها بالجلسات، وبناءً عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 93,635 درهم، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وكذلك إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أنه قد ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ 93.635 درهم لصالح المدرسة المدعية مقابل باقي الرسوم الدراسية المستحقة على نجليها عن الأعوام الدراسية اللاحقة لـ 2015، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها لذلك المبلغ، ولم تقدم أيضاً ما يثبت وجود استثناءات بشأن تلك الرسوم، وبالتالي فإن ذمتها تكون مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها أن يؤدي للمدعية المبلغ السالف البيان.

وحيث إنه عن طلب المدعية القضاء بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لها الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فلما كان المقرر أنه يجوز الحكم بالفوائد التأخيرية باعتبارها تعويضاً عن مطل المدين في السداد رغم يساره وتستحق على مبلغ التعويض الذي لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب، ولم يبين على أسس ثابته وإنما يخضع لتقدير القاضي، فإن المدعية تكون مستحقةً للفائدة التأخيرية عن المبلغ المقضي به وتقدرها المحكمة بنسبة مئوية بواقع 5% سنوياً منسوبة للمبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به وهو ما ستقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد في المنطوق.