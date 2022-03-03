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الإمارات
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات "كورونا"
أرشيفية
3 مارس 2022 14:05

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 386,656 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات كشفت عن 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1,508 حالات شفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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