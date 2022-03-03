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عصابة "أسماك الكريستال" في قبضة شرطة أبوظبي
عصابة "أسماك الكريستال" في قبضة شرطة أبوظبي
3 مارس 2022 10:05

ألقت شرطة أبوظبي القبض على 3 آسيويين بحوزتهم ما يقارب 38 كيلو من مخدر الكريستال كانت مخفية بداخل أحشاء الاسماك من خلال خطة محكمة من المتابعة الميدانية وبعد التنسيق مع نيابة المخدرات الاتحادية لوضع الإطار القانوني لعملية إلقاء القبض .
 
وأوضح  العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن شرطة أبوظبي تمكنت من كشف أسلوب إخفاء المخدرات الذي تبعته العصابة ظناً منها بأنه سيجعلها في مأمن من أعين رجال الأمن ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون نجاح خطتهم لتوجه لهم شرطة ابوظبي ضربة أخرى موجعة وتثبت لهم ان رجال الأمن دوماً بالمرصاد و على استعداد دائم للتصدي لهم.
 
وذكر أن لحظة إلقاء القبض على تلك العصابة شكلت لهم مفاجأة غير متوقعة وكانت آثار الصدمة ظاهرة على وجوههم، فلم يكن يتوقعون أن هذا الأسلوب الجديد الذي اتبعوه سيكون من السهل اكتشافه .
 
وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر امتداداً لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات  ترويج المخدرات التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خلال برنامج الواتساب .
 
وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي ان تطور الأساليب التي تتبعها المديرية والدعم الذي تتلقاه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي أسهم بدور كبير في تسهيل وتطور أساليب العمل بكفاءة عالية في مواجهة الجريمة مهما اختلفت أشكالها .
 
ولفت إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي بدأ تطبيقه فعلياً بداية هذا العام سيسهم في خلق الرادع المطلوب لكل من تسول له نفسه محاولة ترويج هذه السموم  داخل البلاد.
 
وناشد الجمهور بضرورة عدم الاستجابة للرسائل النصية التي قد ترد إليهم من أرقام مجهولة لترويج المخدرات مشيراً إلى أن أغلبهم مرصودين من أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة وفي حال تلقي أفراد المجتمع لرسائل مشابهة عليهم  الإبلاغ عنها بالتواصل مع بدالة أمان على الرقم 8002626.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة ابوظبي
أبوظبي
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