تحت رعاية محمد بن راشد.. قادة الصناعات الدفاعية يبحثون الابتكار في مؤتمر دولي بأبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية الذي تستضيفه وزارة الدفاع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وشهد المؤتمر خلال اليوم الأول لانطلاقته حضوراً كبيراً لنخبة من قادة الصناعات الدفاعية الدولية وصانعي السياسة وباحثين وأكاديميين في مجال التكنولوجيا، بالإضافة لخبراء دوليين في مجال أمن تكنولوجيا الدفاع.

محمد البواردي

وأكد معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في كلمته الافتتاحية، أهمية المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية لمناقشة أهم القضايا ذات الصلة بالدفاع والتكنولوجيا وإلقاء الضوء على الجهود المستمرة للابتكار التكنولوجي من قبل كبار المسؤولين والخبراء والمعنيين في الشؤون الدفاعية الحاضرين لمشاركة أفكارهم وآرائهم.

وقال معاليه: في ظل هذه الظروف الراهنة التي يعيشها العالم نتيجة جائحة «كوفيد- 19» من انكماش اقتصادي كبير وتباطؤ تنموي تحاول دول العالم التعافي منه والتغلب عليه، نجد أن قوات الدفاع الوطنية تلتزم ببرامج استثمارية صارمة ترمي إلى تحديث قدراتها الدفاعية عن طريق تخصيص جزء كبير من الموارد الخاصة بهذه المبادرات للابتكارات التكنولوجية التي تطور أو تعيد اختراع القدرات بدلاً من أن تكون مجرد استثمارات إضافية أو استبدال للأسلحة التقليدية.

وأضاف معاليه: سيضيف الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 16 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2030 وليس هناك أي ابتكار أو توجه آخر في العالم قد يكون له هذا المستوى من التأثير العميق على الاقتصاد العالمي.

وتابع معاليه: «الطبيعة المتطورة للإنفاق الدفاعي تعطي مؤشراً واضحاً على أن الابتكار التكنولوجي أصبح ركيزة أساسية وحافزاً لجهود التحديث العسكري على مستوى العالم فلم يعد بعد الآن تقييم قوة الدفاع الوطني وترتيبها من حيث التنافسية متوقفيْن على عدد الأصول المادية في ترسانة الدولة، بل سوف يضاف إلى ذلك وقدراتها التكنولوجية وبراءة اختراعاتها. وبالتالي تلعب التكنولوجيا دوراً أكثر أهمية من أي وقت مضى، في تأمين ثروات الدول في جميع أنحاء العالم سواء كان ذلك من خلال استخدام الأسلحة الذكية والأنظمة المستقلة وغير المأهولة وتقنيات الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي، فامتلاك واستخدام الحلول المتطورة التي تم تطويرها لتحسين أداء الأصول المادية يؤدي إلى قلب الموازين بين أولئك الرابحين وأولئك الخاسرين».

وقال معاليه: «وسط هذا المشهد تبرز الإمارات كدولة تركز على التطوير المستمر لقدراتها السيادية، وكذلك قدرات شركائها في العالم، فمن المتوقع أن يوفر التقدم التكنولوجي حلولاً للعديد من التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم وفي المستقبل، وقد تم تنظيم المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية خصيصاً ليجمع تحت مظلته أصحاب المصلحة من قطاع الدفاع الدولي وصناع القرار والباحثين والأكاديميين، بالإضافة إلى خبراء أمن تكنولوجيا الدفاع الدوليين لتبادل المعلومات وتطوير الأفكار في هذا الشأن».



جلسات

وشهد اليوم الأول للمؤتمر كلمة لمعالي الدكتور خالد البياري، مساعد الوزير للشؤون التنفيذية، وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية، وكلمة لمايكل لايتشك، مدير إدارة أمن التجارة الدفاعية، مكتب نائب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، الولايات المتحدة الأميركية، اللذين أكدا خلال كلمتيهما على أن الابتكار هو المحرك الأساسي في جميع عمليات التطوير وتنويع الاقتصاد الذي يدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة قدماً نحو المستقبل، وبات من الضروري توفير بيئة آمنة عالمية قوية لتكنولوجيا الدفاع تعمل على مواءمة الحوافز وإضافة الطابع المؤسسي على المعايير وتعزيز الثقة لضمان تحقيق الأمن على مستوى العالم. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة لمعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وجلسة مناقشة جانبية عامة مع فيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «إيدج».

وتناولت بنود جدول أعمال المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية ضمن محور «أمن تكنولوجيا الدفاع» آخر التطورات في الاتفاقيات الدولية والمؤسسات وأنظمة الرقابة على الصادرات الخاصة بقطاعي الدفاع والأمن، التي تقدم موجزاً عن المعايير والقوانين واللوائح وممارسات التصنيع في جميع أنحاء العالم. كما تناولت الفرص والتحديات التي تشكلها التقنيات الناشئة والمتطورة في منظومة أمن تكنولوجيا الدفاع، باعتبار الابتكار التكنولوجي هو المحرك الأساسي في جميع عمليات التطوير وتنويع الاقتصاد الذي يدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة قدماً نحو المستقبل. ونظراً لانتشار التقنيات المتقدمة، وظهور جهات مزعزعة للاستقرار رفعت من وتيرة التحديات الأمنية، حيث أصبح أمن تكنولوجيا الدفاع أولوية أمنية وطنية أساسية.

جاء ذلك من خلال عدة جلسات أبرزها استعراض الوضع الحالي لأمن تكنولوجيا الدفاع دولياً وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، للواء مبارك الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، وزارة الدفاع، وجلسة الاتفاقيات والمنظمات الدولية، تعزيز الأمن الدولي عن طريق تحسين أمن تكنولوجيا الدفاع، وجلسة أنظمة مراقبة الصادرات في الولايات المتحدة الأميركية: سياسات الصادرات الدفاعية، الاتجاهات والتحديات في الولايات المتحدة الأميركية، وجلسة أنظمة مراقبة الصادرات في جنوب أفريقيا: سياسات الصادرات الدفاعية واتجاهاتها وتحدياتها في جنوب أفريقيا. بالإضافة لجلسة استراتيجية التوطين والدفاع الصناعي: منظور اتجاهات التوطين واستراتيجية الدفاع الصناعي في الإمارات، وجلسة معايير أمن الصناعات الدفاعية في الإمارات: الآليات والتحديات الأمنية لشركات الدفاع الإماراتية والعالمية، وجلسة أنظمة الرقابة على الصادرات في بريطانيا: السياسات والاتجاهات والتحديات القائمة وجلسة التقنيات المزعزعة في إطار عملية استحواذ الدفاع: تطوير القدرات وكيفية دمج التقنيات المزعزعة في العملية.

مشاركون في أعمال المؤتمر (تصوير: وليد أبو حمزة)

الروبوتات

وناقشت بنود جدول أعمال المؤتمر الخاصة بمحور «الروبوتات والأنظمة الذكية» الجهود التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية والعلمية والشركات نحو تحقيق قدرة الآلة على التصرف بشكل مستقل في ظروف خارجة عن السيطرة وتحقيق نظام التحكم الذاتي للآلة. وأنه على الرغم من أن العمل على تطوير أنظمة مستقلة بالكامل لا يزال جارياً، إلا أن الأنظمة شبه المستقلة التي يديرها الإنسان أصبحت حقيقة وواقعاً. وقد أدى التقارب بين أنظمة المستشعرات المتقدمة وفعالية موارد الحوسبة وظهور شبكات عصبية مبتكرة إلى تمكين النظم في تطوير الوعي والإدراك لدى الآلة. وتؤثر الروبوتات والأنظمة الذاتية بشكل كبير على الصناعات الدفاعية، فالمركبات غير المأهولة في النطاقات الجوية والبحرية والبرية ستعزز الحروب القائمة على الأنظمة الذاتية بشبكة متكاملة في ما بينها. وسيؤدي التفاعل المشترك بين الإنسان والآلة ومعدات الجيل القادم إلى تعزيز قدرات الجنود، بينما ستعزز الآليات المستقلة القدرات الهجومية والدفاعية. وبعيداً عن المواجهات القتالية، فإن قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والفضاء الإلكتروني والخدمات اللوجستية ليست سوى عدد محدود من المجالات الداعمة التي ستتطور بالكامل.

جاء ذلك من خلال جلسات متعددة منها، جلسة تعريف بمستوى عالٍ عن الروبوتات والأنظمة الذاتية: الروبوتات، صحة الإنسان، الأمن والحماية تطور الروبوتات والأنظمة الذاتية في مجال الدفاع في العقود السابقة، وجلسة استخدام الروبوتات والأنظمة الذاتية في العمليات العسكرية في المستقبل نظرة عامة عن استخدام الروبوتات والأنظمة الذاتية ودورها في الحروب المستقبلية على الأمدين البعيد والقريب، حيث تتبنى الدول هذه الأنظمة، باعتبارها قدرة حاسمة، وجلسة للحوكمة والآثار القانونية والأخلاقية: الاستخدام الأمثل للروبوتات والأنظمة الذاتية وأهميتها لجيوشنا ومجتمعاتنا، وجلسة لأحدث التطورات في التكنولوجيا التي تمكن الروبوتات والأنظمة الذاتية: أحدث التطورات التكنولوجية، من الأنظمة البعيدة إلى الأنظمة الذاتية، التي لها تطبيقات دفاعية.

البنية التحتية

ناقشت جلسات محور «الفضاء» اعتماد دول العالم بشكل متصاعد على البنية التحتية الفضائية، والتي شملت تطوير العديد من الأجهزة التقنية التي باتت تشكل جزءاً لا يتجزأ من مختلف نواحي حياتنا اليومية، مثل الاتصالات والملاحة والنقل وغيرها، حيث أدى التفوق العلمي والفرص الاقتصادية لاستكشاف الفضاء إلى ارتفاع عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تمكين جهات حكومية وغير حكومية جديدة من تطوير قدراتها الفضائية الخاصة، وتحفيز الشركات لتسويق تقنيات الفضاء للاستخدامات المدنية.

جاء ذلك من خلال عدة جلسات من أهمها دور تكنولوجيا الفضاء في النهوض بالصناعة والأمن القومي: كيفية مساهمة تقنيات الفضاء في دعم الأمن القومي من خلال عدة مجالات، مثل الأمن المائي والأمن الغذائي وإدارة الكوادر، قدمتها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وجلسة العلوم والتكنولوجيا في الفضاء نظرة مركزة على تطبيقات الدفاع والأمن في الفضاء والتكنولوجيا المستخدمة، وجلسة الديناميات المتغيرة في الفضاء - جهات فاعلة ناشئة جديدة ودور القطاع الخاص، وجلسة سلامة الفضاء وأمنه من خلال اللوائح الدولية، بالإضافة لجلسة الفضاء - مجال المستقبل: استكشاف التهديدات الطبيعية والتي يصنعها الإنسان في الفضاء، وكيف تستعد الدول لهذا المجال الدفاعي المتطور.

كيان واحد

قال الدكتور فيصل البناي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «إيدج» إن «إيدج تتألف من 25 منشأة اجتمعت في كيان واحد، وإن هذه الشركات موجودة ومنتجة سابقاً، والقرار كان منذ البداية بالانطلاق كشركة ناشئة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث إن الاستفادة من إطلاق شركة ناشئة تتحلى بمهارات سابقة يساهم في المرونة ومبدأ التفكير بالمنتجات لإطلاقها».

وتابع: «تتمتع دولة الإمارات بموقع جغرافي مهم وتتميز بمرونة كبيرة في بيئة القطاع الدفاعي والاقتصاد، وبات لدينا أكثر من 50 إلى 60 منتجاً بدأنا بهم خلال الأشهر الـ24 الماضية في زيادة تفوق 10 مرات لعدد المنتجات التي أنتجناها في السنوات السابقة».

الجابري لـ«الاتحاد»: المؤتمر يرسم المستقبل

أكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش المؤتمر، أن الهدف الرئيسي من تنظيمه أن يكون مظلة تجمع الخبراء في مجال الصناعات الدفاعية وأمن تكنولوجيا الدفاع لتبادل الآراء والأفكار التي ترسم مستقبل هذا القطاع.

وقال: «نرحب بمشاركة متحدثين وخبراء من أكثر من 14 دولة بهدف الحصول على الحلول لأمن تكنولوجيا الدفاع، حيث إن المنطقة والعالم بحاجة لمثل هذه المؤتمرات المتخصصة».

وأضاف: «هناك الكثير من التكنولوجيا والابتكارات في مجال الدفاع قد تصل بطريقة أو أخرى لمن لا يجب أن تصل إليهم هذه التكنولوجيا والتي يتم استخدامها بشكل خاطئ، لذلك جمعنا المتخصصين في مكان واحد للوصول لحلول ونتائج حول انتشار التكنولوجيا ومنع وصولها لمن لا يجب أن يمتلكها، وفي الوقت نفسه نعمل على وضع حلول للتطوير وتسهيل استخدامها بالشكل الأمثل الذي يخدم المستخدم، ويضمن الاستعمال الآمن والمخصص لها».

وحول اختيار مجالات المؤتمر المتمثلة بأمن وتكنولوجيا الدفاع، الروبوتات والأنظمة الذاتية، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الكم، الفضاء والتقنيات الناشئة، أكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري أن اختيار هذه المحاور تم لما تمثله من أهمية بالغة لدى العالم الذي ينطلق أساساً نحو هذه الاتجاهات، ويأتي المؤتمر لرسم مستقبل الدفاع وتكنولوجيا الدفاع والمعركة المستقبلية والحروب المستقبلية، مشيراً إلى أن جميع مراكز الأبحاث توجه الدول والأفراد لهذا الاتجاه والذي يعبر خط السير الذي تسير به الدول لرسم مستقبل الدفاع المستقبلي.