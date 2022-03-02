سيف بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الأمن العربي

تونس (وام)

استقبل فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن حفل الاستقبال الرسمي في قصر الرئاسة بقرطاج والذي أقامه فخامته لوزراء الداخلية العرب الذين عقدوا اجتماعاً في تونس العاصمة.

ونقل سموه للرئيس التونسي تحيات دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً مقدماً الشكر والتقدير على حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال.

وقد ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «استعرضت وإخواني وزراء الداخلية العرب أهمية الجهود التكاملية في تعزيز الأمن العربي وتحقيق تطلعات قادتنا وما ترنو إليه مجتمعاتنا من دوام الأمن والاستقرار، وأشكر جامعة الدول العربية لجهودها في إنجاح الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الخضراء متمنياً لدولنا مزيداً من التقدم».

سيف بن زايد خلال لقائه وزير الداخلية المصري (من المصدر)

وناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال وتصب جميعها في مجالات تعزيز العمل العربي الأمني المشترك بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية وطموحات شعوبها، ومن بينها مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية «الدفاع المدني»، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

وناقش المجلس بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، إضافة إلى عددٍ من المواضيع الأخرى المهمة.

سيف بن زايد خلال لقائه وزير الداخلية العراقي (من المصدر)

ونظر المجلس في إنشاء مكتب للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية ومكتب عربي لحقوق الإنسان وقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة.

كما أكد المجلس أهمية النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو - عربي لأمن الحدود الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان في شهر ديسمبر من العام الماضي وثمن استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

كان سموه قد وصل إلى تونس وكان في استقباله معالي توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.

وضم وفد الإمارات راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وعدداً من الضباط.

سيف بن زايد خلال لقائه وزير الداخلية المغربي (من المصدر)

على صعيد متصل، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ39 لوزراء الداخلية العرب التي تنعقد في تونس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك القائم بين البلدين الشقيقين الإمارات والمملكة المغربية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

كما التقى سموه معالي عثمان الغانمي وزير الداخلية العراقي، وذلك على هامش أعمال الدورة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين الإمارات والعراق في المجالات الأمنية والشرطية، وأكد الجانبان أهمية استمرار اللقاءات العربية في سبيل تعزيز التنسيق والتعاون العربي في المجالات كافة.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أيضاً معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ39 لوزراء الداخلية العرب، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل الارتقاء بها خاصة في المجالات الأمنية والشرطية. وتناول سموه والوزير المصري الحديث حول عددٍ من الموضوعات المتعلقة بسبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.