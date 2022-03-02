برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية الشرطية تنطلق 14مارس في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات القمة العالمية الشرطية خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2022، وذلك بمركز دبي للمعارض - «إكسبو 2020»، في حدث تستضيفه شرطة دبي وتنظمه شركة «دي إم جي ايفنتس».

ضاحي خلفان

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قادة الشرطة، ورئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، إن «هناك حاجة ماسة للتعاون مع كافة الشركاء لمواجهة التحديات في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، من أجل الوصول إلى بناء قاعدة أمنية متينة، وفرض التشريعات الصارمة التي من شأنها أن تحد بشكل فعال من ارتفاع معدل الجريمة، وإيجاد أفضل السبل لتوفير الحماية للمجتمع، خصوصاً مع انتشار الجريمة السيبرانية، وثورة التطوّر التكنولوجي الرقمي التي أفرزت نوعاً جديداً من الجرائم، وأساليب مبتكرة لتهريب وترويج المخدرات لم تكن معروفة من قبل».

وأضاف معاليه: «نتطلع من خلال القمة العالمية الشرطية 2022، لمشاركة خبراتنا وبناء علاقات تعاونية مع المجتمع الشرطي الدولي، والخروج بتوصيات مشتركة لتطوير منظومة السياسات المتعلقة بمكافحة جرائم التقنيات الجديدة ورفع الوعي بشأنها، من أجل الوقوف بالمرصاد لكل المحاولات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، مما يشكل سداً منيعاً أمام العصابات المجرمة التي تستهدف أفراد المجتمع في كافة دول العالم».

يورغن شتوك

من ناحيته، قال يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول، والذي سيتحدث في القمة، إن «الابتكار عبارة عن مسيرة متواصلة تصبح فيها الشفافية والمساءلة والثقة نقاط اهتمام رئيسية لإنفاذ القانون، وينبغي أن يركز الابتكار أيضاً على تحديد العمليات الجديدة الأكثر كفاءة». ويضيف: «يجب أن تتكيف أدوار وواجبات الشرطة حتى تستطيع مواكبة متطلبات المجتمع المتزايدة، والتطورات التكنولوجية والاقتصادية التي تشهدها المجتمعات. وهنا يلعب الحوار والتعاون الدولي دوراً مهماً في تطوير أفضل الممارسات لتطبيق القانون من أجل خدمة المجتمع».

وتناقس القمة مكافحة جرائم العصر الحديث المعتمدة على التقنيات الرقمية مثل العملات المشفرة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والتي استطاعت أن تحرز تقدماً سريعاً في السنوات القليلة الماضية، بينما هياكل اللوائح الحالية التي تحكم ذلك لا زالت تجاهد لمواكبة هذه الوتيرة المتسارعة، الأمر الذي يتطلب أن تتخذ هيئات إنفاذ القانون موقفاً استباقياً في هذا الشأن يتمثل في تطوير أطر تنظيمية جديدة كلياً. وأشار بيان صحفي لشرطة دبي، بهذه المناسبة، إلى أن مدى الجريمة المرتبطة بالعملات المشفرة بلغ العام الماضي 2021، مستوى قياسياً، حيث استحوذت جهات غير قانونية على ما بلغت قيمته 14 مليار دولار أميركي بالعملات الرقمية. وتستخدم العصابات المكسيكية الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة المراقبة وحتى لنقل السلاح لمهاجمة العصابات المتنافسة وقوات الأمن. وقام المحتالون بتقليد صوت مدير شركة في الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي واستطاعوا الحصول على تصريح لتحويل 35 مليون دولار أميركي من بنك في هونغ كونغ.

وذكر البيان أن الطائرات المسيّرة هي مثال صارخ على ازدواجية استخدام التكنولوجيا. فبينما يتم استخدامها في أنشطة الجريمة، فقد أثبتت أيضاً أنها تقدم خدمة كبيرة لجهات إنفاذ القانون في مجال جمع الأدلة وتحسينها، والتعرف وتحسين الوعي بالوقت والمكان، كما أن الطائرات المسيرة تعتبر المستجيب الأول في هذا المجال. ومع ذلك، فإن اللوائح الخاصة باستخدام مثل هذه الطائرات في هذا المجال لا تزال في طور النشوء في جميع أنحاء العالم، ما يمثل عقبة أمام الانتشار السريع لهذه التقنية في مجال مكافحة الجريمة.