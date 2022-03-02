اليوم 04:10
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
1.1 مليون زائر للجناح المصري في «إكسبو»
الجناح المصري (وام)
3 مارس 2022 01:31

دبي (وام)

أعلن جناح جمهورية مصر العربية في «إكسبو 2020 دبي»، عن وصول عدد زواره، منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي في مطلع أكتوبر الماضي حتى نهاية شهر فبراير، إلى مليون و100 ألف زائر من مختلف الجنسيات والأعمار.  وأشادت إدارة الجناح المصري، الواقع في منطقة الفرص، بالنجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي» منذ انطلاقه، والذي تمكن من جمع كافة ثقافات العالم وحضاراتها تحت مظلة واحدة، تسودها قيم المحبة والتسامح وتقبُّل الآخر. ويواصل زوّار «إكسبو 2020 دبي» التوافد إلى مقر الجناح المصري للاستمتاع برؤية القطع الأثرية الفرعونية والعروض البصريّة، التي تعبّر عن النهضة الهائلة التي تشهدها مصر في شتى المناحي العمرانية والحضارية والعلمية والثقافية وغيرها. وقال الدكتور خالد ميلاد، مدير جناح جمهورية مصر العربية في «إكسبو 2020 دبي»، إن وصول إجمالي عدد الزوار الذين توافدوا إلى الجناح منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي إلى 1.1 مليون زائر يعكس رغبة العديد من الزوّار في التعرّف عن قرب إلى أسرار الحضارة المصرية القديمة، والتطور الكبير الذي تعيشه مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإمارات
دبي
مصر
إكسبو 2020 دبي
إكسبو
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©