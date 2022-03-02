1.1 مليون زائر للجناح المصري في «إكسبو»

دبي (وام)

أعلن جناح جمهورية مصر العربية في «إكسبو 2020 دبي»، عن وصول عدد زواره، منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي في مطلع أكتوبر الماضي حتى نهاية شهر فبراير، إلى مليون و100 ألف زائر من مختلف الجنسيات والأعمار. وأشادت إدارة الجناح المصري، الواقع في منطقة الفرص، بالنجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي» منذ انطلاقه، والذي تمكن من جمع كافة ثقافات العالم وحضاراتها تحت مظلة واحدة، تسودها قيم المحبة والتسامح وتقبُّل الآخر. ويواصل زوّار «إكسبو 2020 دبي» التوافد إلى مقر الجناح المصري للاستمتاع برؤية القطع الأثرية الفرعونية والعروض البصريّة، التي تعبّر عن النهضة الهائلة التي تشهدها مصر في شتى المناحي العمرانية والحضارية والعلمية والثقافية وغيرها. وقال الدكتور خالد ميلاد، مدير جناح جمهورية مصر العربية في «إكسبو 2020 دبي»، إن وصول إجمالي عدد الزوار الذين توافدوا إلى الجناح منذ انطلاق فعاليات الحدث الدولي إلى 1.1 مليون زائر يعكس رغبة العديد من الزوّار في التعرّف عن قرب إلى أسرار الحضارة المصرية القديمة، والتطور الكبير الذي تعيشه مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.