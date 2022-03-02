حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة أستراليا

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، هايدي فينامور، سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه، مع الوفد المرافق لها. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وأستراليا، وجهود السفيرة في توطيد الشراكة التي تشهد تطوراً مستمراً بين البلدين. من جانبها عبرت هايدي فينامور، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.