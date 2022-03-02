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مجلس إدارة «المعاشات» يستعرض تنفيذ قرارات الهيئة
مجلس إدارة «المعاشات» يستعرض تنفيذ قرارات الهيئة
3 مارس 2022 01:30

أبوظبي (وام)

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الذي انعقد أمس، وبدأ بترحيب معاليه بأصحاب المعالي وأعضاء المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم. وشرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محاضر اجتماعاته السابقة واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة التدقيق والمخاطر، كما اعتمد المجلس تعديل ميثاق عمل لجنة التدقيق والمخاطر واطلع على تقرير عمل اللجنة عن أعمالها لعام 2021. كما اطلع المجلس على تقرير المدير العام عن أعمال القطاعات الرئيسة الثلاثة في الهيئة وهي قطاع الاستثمار، وقطاع المعاشات، وقطاع الخدمات المساندة، كما اعتمد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2021، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 
جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر فبراير 2022 تشير إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى «7217» جهة مقارنة بنحو «6910» جهات عمل في فبراير من عام 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى «87.007» مشتركين، مقارنة بنحو «85.448» مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى «26.085» متقاعداً مقارنة بنحو «24.972» متقاعداً عن فبراير 2021، كما ارتفع عدد المستحقين «18.027» مستحقاً، مقارنة بنحو «16.522» مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت «390.207.523» درهماً في فبراير 2022، مقارنة بنحو «305.261.470» درهماً عن نفس الفترة من فبراير 2021. 

المعاشات
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
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