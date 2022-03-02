اليوم 04:10
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
رئيس طاجيكستان يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
رئيس طاجيكستان يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة
3 مارس 2022 01:30

دوشنبيه (وام)

 تسلم فخامة الرئيس إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، أمس، في قصر الأمة بالعاصمة دوشنبيه أوراق اعتماد الدكتور محمد سعيد العريقي، سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان. وخلال اللقاء نقل السفير العريقي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس الطاجيكي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأشار فخامته إلى متانة العلاقات الطاجيكية الإماراتية القائمة على الأخوة والصداقة والتعاون، مؤكداً سعيه لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الأصعدة. وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، والتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين. من جهته، أعرب السفير العريقي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية طاجيكستان، وأكّد أن قيادة دولة الإمارات تسعى إلى تطوير العلاقات بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

طاجيكستان
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©