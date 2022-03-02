رئيس طاجيكستان يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

دوشنبيه (وام)

تسلم فخامة الرئيس إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان، أمس، في قصر الأمة بالعاصمة دوشنبيه أوراق اعتماد الدكتور محمد سعيد العريقي، سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان. وخلال اللقاء نقل السفير العريقي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس الطاجيكي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأشار فخامته إلى متانة العلاقات الطاجيكية الإماراتية القائمة على الأخوة والصداقة والتعاون، مؤكداً سعيه لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الأصعدة. وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، والتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين. من جهته، أعرب السفير العريقي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية طاجيكستان، وأكّد أن قيادة دولة الإمارات تسعى إلى تطوير العلاقات بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.