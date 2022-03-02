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«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد العابدين بالخان
مسجد العابدين بحي الخان (من المصدر)
3 مارس 2022 01:30

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد العابدين بحي الخان، والذي يتسع لـ 1300 مصلٍ ومصلية، بحضور عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد وعدد من المسؤولين بالدائرة.
ويأتي افتتاح المسجد ضمن خطة الدائرة لافتتاح 40 مسجداً جديداً في مدن وضواحي الإمارة خلال العام الجاري، وتلبية لحاجة قاطني المنطقة وتيسير إقامة الشعائر بسكينة وطمأنينة.
وبني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3693 متراً مربعاً، تضم المصلى الذي يتسع لـ 1300 مصل ومصلية، منها 175 لمصلى النساء، كما يحتوي على مرافق خدمية لمرتادي المسجد تشمل دورات المياه والميضأة ومواقف للمركبات.
وأدى الحضور صلاة الظهر، وتجولوا في أرجاء المسجد واطلعوا على مرافقه التي شيدت وفق الطراز المعماري المحلي الممزوج بالطابع الحديث، بقبة دائرية ومنارة بارتفاع 27 متراً.
وأكد عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، على أن افتتاح مسجد العابدين في هذا الموقع يأتي استجابةً لحاجة قاطني المنطقة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة في تشييد وبناء المساجد في كافة الضواحي والمناطق، تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتسهيل إقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.

الشارقة
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