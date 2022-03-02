محمد الشرقي يشيد بالمشاريع الإبداعية في «بلاتفورم 09»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المشاريع الإبداعية التي تعزز مجال ريادة الأعمال، وتحتفي بالمرأة ونجاحاتها على المستويين المحلي والعربي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم النساء الإماراتيات والعربيات وإبراز إنجازاتهن في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، النسخة الثامنة من معرض «بلاتفورم 09» الذي يُقام تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي في ساحة الرميلة، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.