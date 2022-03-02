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جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للأحياء البرية
جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للأحياء البرية
3 مارس 2022 01:30

العين (الاتحاد)

تحتفي جامعة الإمارات العربية المتحدة بيوم الأحياء البرية الذي أقرّته الأمم المتحدة في الثالث من مارس كل عام للاحتفاء بغنى التنوع والجمال في الحيوانات والنباتات، التي تُسهم في في الجوانب البيئية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية لرفاه الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وقال الدكتور خالد المصمودي من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات: «تحرص جامعة الإمارات على المُشاركة في هذا اليوم العالمي لزيادة الوعي بالمزايا التي تعود على الناس من الحفاظ على ذلك التنوّع والغنى في الحيوانات والنباتات، وهو في ذات الوقت فرصّة تُذكرّنا بالحاجة الماسّة لمكافحة الجريمة ضد الأحياء البرية، والحدّ من تسبّب الإنسان في تقليل أعداد الأنواع، لما في ذلك من آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية سلبية». وأكد الدكتور المصمودي «أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في المشاريع والمُبادرات التي تهدف إلى حماية الحياة البرية، حيث تُمثّل حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوّعها البيولوجي للأجيال القادمة أولوية في استراتيجية وتوجّهات حكومة الإمارات الرشيدة». وأضاف قائلاً: «مواكبة لجهود الدولة في هذا الإطار، يقوم قسم الزراعة المتكاملة في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات بعدة مشاريع بحثية تهدف إلى تعزيز جهود الدولة في حماية النباتات المُهدّدة بالانقراض».
 
 

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