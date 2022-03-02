رئيسة مجلس نواب إسبانيا تستقبل الجروان

مدريد (وام)

استقبلت معالي ميرتشيل باتيت لامانيا رئيسة مجلس نواب مملكة إسبانيا أمس الأول .. معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لإسبانيا.

حضر اللقاء كارولينا إسبانيا ريينا نائبة الحزب الشعبي الإسباني /PP/ وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام /IPTP/ . وبحث الجروان مع رئيسة مجلس نواب المملكة الإسبانية فرص تعزيز التعاون بين المجلس وأجهزته المختلفة - الجمعية العامة، والبرلمان الدولي للتسامح والسلام - مع البرلمان الإسباني، واتفق مع المسؤولة الإسبانية على النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما قدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدعوة إلى باتيت، لمشاركة نواب من البرلمان الإسباني في الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، والمؤتمر الدولي للتسامح، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 26 إلى 28 مارس 2022م في دولة الإمارات.

من جانبها أثنت رئيسة مجلس نواب مملكة إسبانيا على جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر ثقافة احترام الآخر، والسلام والتعايش السلمي، والتسامح بين مختلف شعوب العالم.