«الموارد البشرية والتوطين»: 3.6 مليون عملية تواصل مع المتعاملين

دبي (وام)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قنوات التواصل مع متعامليها شهدت خلال عام 2021 أكثر من 3 ملايين و600 ألف عملية تواصل.

وقال حسين العليلي مدير إدارة علاقات المتعاملين بوزارة الموارد البشرية والتوطين: إن عمليات التواصل التي تمت من خلال قنوات الوزارة خلال عام 2021 شملت أكثر من 3 ملايين، و50 ألف عملية تواصل عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، توزعت ما بين اتصال وارد من المتعاملين واتصالات صادرة من المركز لمتابعة طلبات المتعاملين، ونحو 250 ألف دردشة مباشرة، وهي خدمة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، وأكثر من 75 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني للوزارة، و73 ألف اتصال عبر منصة التواصل المرئية، ونحو 7 آلاف استفسار عبر حسابات الوزارة على قنوات التواصل الاجتماعي، و147 نحو معاملة عبر خدمة صوت المتعامل لملاحظات واقتراحات المتعاملين.