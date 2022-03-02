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«الشارقة الخيرية»: جهود لتعزيز قدرتنا على استدامة العطاء
توزيع الوجبات في شهر رمضان الماضي (من المصدر)
3 مارس 2022 01:30

الشارقة (الاتحاد)

قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إن الجمعية عززت قدراتها على استدامة العطاء والتوسع في المشاريع الخيرية التي تتبنى إطلاقها، وذلك بدعم المتبرعين وتجسيداً لمبادئ التكافل الاجتماعي.وأضاف أن الجمعية تعمل على تنفيذ مشاريع إطعام الطعام بين الأفراد في البلدان التي تشملها مشاريعها في الخارج، من خلال إدارة المشاريع الخارجية، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية. وفي ها الإطار، ألقى الضوء علىمشروع إفطار الصائمين الذي يعتبر أحد المشاريع الهامة التي تشملها الحملة الرمضانية، مشيرا إلى أن إجمالي وجبات مشروع إفطار صائم التي وزعتها الجمعية خلال الحملات الرمضانية منذ 2010 وحتى 2021 بلغ نحو 8.7 مليون وجبة تمت توزيعها بمواقع الإفطار داخل وخارج الدولة.ونوه إلى  توزيع نحو 6.8 مليون وجبة ضمن مشروع الإفطار داخل الدولة، إلى جانب 1.9 مليون وجبة تمت توزيعها في عدد من البلدان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في عواصم البلدان المستفيدة، وتحت إشراف مكاتب الجمعية في الدول التي تغطيها المشاريع.

عبدالله سلطان بن خادم
جمعية الشارقة الخيرية
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