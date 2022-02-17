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حاكم الفجيرة: حريصون على تعزيز العمل مع الأشقاء والأصدقاء
حاكم الفجيرة لدى استقباله وزير داخلية بنغلاديش (وام)
18 فبراير 2022 01:50

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، عضو البرلمان ووزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية معالي أسد الزمان خان. 
ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بوزير الداخلية البنغلاديشي والوفد المرافق له مؤكّدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز فرص العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والصديقة في المجالات الحيوية كافة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش وسبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف القطاعات، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الاستثمار والاقتصاد بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز مسيرة التطور والنماء. وأعرب معالي أسد الزمان خان عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال، مشيداً بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة ودولة الإمارات على جميع الأصعدة. 
حضر اللقاء، محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. 

الإمارات
الفجيرة
حمد الشرقي
بنغلاديش
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