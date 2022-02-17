رئيس كازاخستان يشيد بعمق العلاقات مع الإمارات

نور سلطان (وام)

استقبل فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الدكتور محمد العريقي، سفير الدولة لدى كازاخستان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وبحث فخامة توكاييف مع العريقي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تنميتها في القطاعات ذات الأولوية بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، منوهاً بعمق ما يجمع بين كازاخستان والإمارات. وأكّد العريقي حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع كازاخستان في مختلف المجالات، وأشار إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها لما فيه مصلحة البلدين.