جواهر القاسمي توجّه بفتح مراكز مؤسسات «ربع قرن» يومي السبت والأحد

الشارقة (الاتحاد)

وجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بتحديث النظام التشغيلي للمؤسسات المنضوية تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تضم أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، لتضيف المراكز لخططها الحالية برامج وفعاليات يتم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك تفتح المراكز أبوابها لمنتسبيها في الفترة المسائية، من الاثنين إلى الخميس والفترتين الصباحية والمسائية يومي السبت والأحد، على اعتبار يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع المراكز. وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: «ترتبط نشأة مؤسسات ربع قرن بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة بتهيئة البيئة المحفزة والآمنة لأبناء الإمارة لاستكشاف طاقاتهم في جو إبداعي يحتضن المواهب كافة، ومع بدء تطبيق النظام الجديد للعطلة الأسبوعية، كان لابد لنا من مواكبة هذا التغيير، لا بالالتزام بتنفيذ القرار فحسب، بل بالوصول للغايات المطلوبة منه بتحقيق توازن أفضل للحياة الأسرية وتوطيد الرباط الاجتماعي، وعليه تمت بلورة خطة عمل جديدة في مؤسسات ربع قرن للاستمرار بصقل مهارات الجيل الفتيّ مع التركيز على تحقيق الفائدة العظمى التي ترسم ملامح شخصية أبنائنا من القادة والمبتكرين الذين نفخر بهم سفراء لوطنهم في شتى المحافل الإقليمية والدولية».

مناطق أقرب

يتسع النطاقان الزمني والجغرافي للبرامج المتميزة التي تقدمها كل من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات، ليرتكز التوجه الجديد على نقل الأنشطة إلى مناطق أقرب للفئات المستهدفة من الجمهور وتنفيذها في عدة مناطق حيوية في الإمارة. كما تتضمن خطة التطبيق المعتمدة تنفيذ مكثف للبرامج والفعاليات التي تخدم الطاقات الشبابية خلال نظام العمل الجديد، لتفتح المراكز أبوابها أيام الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى الثامنة مساءً، وفي يومي السبت والأحد، من الساعة 11صباحاً وحتى 8 مساءً، وسيتم تنفيذ خطة للأطفال تراعي قدراتهم وحاجتهم من الراحة اليومية بما لا يتعارض مع أوقات المدرس].