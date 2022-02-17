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جميلة القاسمي تشيد بمسابقة حفظ القرآن الكريم للطلبة من أصحاب الهمم
جميلة القاسمي تشيد بمسابقة حفظ القرآن الكريم للطلبة من أصحاب الهمم
18 فبراير 2022 01:47

دبا الحصن (وام)

أعربت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن شكرها وتقديرها إلى مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة دبا الحصن على تنظيمهم للدورة السابعة لمسابقة حفظ القرآن الكريم للطلبة من أصحاب الهمم وحرصهم الواضح على استمرارها وتطويرها سنوياً سواء لجهة زيادة أعداد المشاركين فيها أو لشمولهم إمارات الدولة كافة. كما أعربت عن سعادتها وامتنانها لدعوتها لحضور حفل تكريم الفائزين بهذه الجائزة بمختلف فئاتها. 
وأضافت «أن إشراك الأشخاص أصحاب الهمم في مثل هذا النوع من المنافسات له انعكاس واضح وأثر بيّن على أدائهم في مختلف المجالات لما لكلمات الله سبحانه وتعالى من آثار نفسية طيبة ونتائج تربوية وتعليمية كثيرة، وهذا ما لخصته كلمات شعار المسابقة: بحفظي لقرآني ارتقي بوجداني». وتوجهت في ختام حديثها بالتهنئة لكل الفائزين في هذه المسابقة الكريمة. 
وأشاد محمد الحمودي رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة دبا الحصن في حفل ختام المسابقة بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات في إمارة الشارقة، مثمناً دعم الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بحضورها السنوي لمسابقة القرآن الكريم لأصحاب الهمم تحت شعار «بحفظي لقرآن أرتقي بوجداني».

الإمارات
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم
أصحاب الهمم
جميلة القاسمي
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