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الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المالديف
محمد بن زايد
18 فبراير 2022 00:14

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف الصديقة أعرب خلاله عن إدانة بلاده الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن المالديف مع الدولة في كل إجراء يحفظ أمنها وسلامة أراضيها.
وأشار فخامة رئيس المالديف إلى مشاركته في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يمثل منصة عالمية تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة إضافة إلى استقطاب التجارب والأفكار المعنية بمبادرات الطاقة المتجددة.
كما تطرق الاتصال إلى أهمية إكسبو 2020 دبي في التعريف بحضارات الدول وطموحاتها للمستقبل والفرص التنموية التي تطرحها.
تناول الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب التي تخدم التنمية والتقدم في البلدين بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لموقف المالديف وإدانتها الهجوم الذي تعرضت له دولة الإمارات، متمنياً السلامة للشعب المالديفي ودوام الخير والازدهار لبلده الصديق. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
المالديف
إبراهيم محمد صالح
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