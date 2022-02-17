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«الأعمال الخيرية العالمية» تعلن نجاح حملة «صقيع الشتاء 2»
«الأعمال الخيرية العالمية» تعلن نجاح حملة «صقيع الشتاء 2»
18 فبراير 2022 01:46

عجمان (وام)

اختتمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الشتوية «صقيع الشتاء 2» محققة كافة أهدافها، حيث بلغ عطاء المحسنين للمشاريع الخيرية والإنسانية 19 مليون درهم. وأعرب الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة عن الشكر للمحسنين على أرض الإمارات على مد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يعانون من ويلات البرد القارس في فصل الشتاء. وأوضح أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية من أوّل الهيئات التي تصل إلى المخيمات، لاسيما مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت حملة عاجلة لإغاثة بلاد الشام، بهدف توفير الخيم ووسائل التدفئة والطرود الغذائية. وأكد أن حملة «صقيع الشتاء 2» تركت أثراً كبيراً في حياة المستفيدين داخل الدولة وخارجها، وحملت الدفء والأمان لهم من خلال عشرات المشاريع والمبادرات الإنسانية المهمة.

الإمارات
عجمان
هيئة الأعمال الخيرية
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