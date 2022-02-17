«العدل» تكرم الفائزين بجائزة «البحث العلمي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، خلال «ملتقى تكريم الباحثين الفائزين في مسابقة البحث العلمي» عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر لعام 2022»، أهمية البحث العلمي، وارتباطه الوثيق بالابتكار، المعتمد على أسس علمية ووقائع مدروسة.

وأضاف: «إنه تم تشكيل لجان علمية محايدة لهذه الجائزة، اعتمدت على معايير عالمية، في تقييم البحوث وتوصلت اللجنة المخصصة لهذا العام 2022 إلى اختيار 3 بحوث في المراحل النهائية لتقديمها إلى الجمهور، وإلى المشاركين في الملتقى، حيث تم استعراضها من قبل الباحثين بأنفسهم في بث مباشر عبر المنصات الإلكترونية للوزارة، ثم قدّم المحكمون تقييمهم العلمي للبحوث، وملاحظاتهم، وخصص لكل باحث مقيم خاص به، من خيرة المختصين من المستشارين والقضاة ذوي الخبرة الكبيرة في مجالهم، والذين قدموا بدورهم، مداخلات موجزة حول الأبحاث المعروضة، تركزت حول المضمون ومدى القيمة العلمية المضافة لكل بحث». وتم إعلان النتائج في ختام الملتقى مع أسماء الفائزين، وحصل على المركز الأول، المستشار الدكتور خالد أحمد حسن عن بحثه بعنوان «التحقيق عن بعد واستيفاء ضمانات التحقيق الابتدائي»، وجاء في المركز الثاني عادل فضل محمد الضبياني عن بحثه بعنوان «الأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية»، بينما حل في المركز الثالث المختار السعد عن بحثه بعنوان «رد الاعتبار- دراسة مقارنة في ضوء القانون الإماراتي».