19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
مذكرة تفاهم بين «الهوية والجنسية» و«جمارك أبوظبي»
مذكرة تفاهم بين «الهوية والجنسية» و«جمارك أبوظبي»
18 فبراير 2022 01:46

دبي (وام) 

وقعت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، صباح أمس، بمقر إكسبو 2020 دبي، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي لتنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، في إطار مشروع النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً. 
وقع المذكرة من الهيئة علياء المرموم، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، ومن جمارك أبوظبي مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية. وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الهيئة وجمارك أبوظبي في تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، وتركيب أجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات في المنافذ الجمركية بإمارة أبوظبي، لتعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وكشف التجاوزات والمخالفات الجمركية التي ترتكبها وسائط النقل، والحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
أبوظبي
جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
هزاع بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند نقلة نوعية نحو المستقبل
الإمارات
هزاع بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند نقلة نوعية نحو المستقبل
19 فبراير 2022
عبدالله بن زايد: تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المستدام
الإمارات
عبدالله بن زايد: تحقيق أهدافنا للنمو الاقتصادي المستدام
19 فبراير 2022
سوبرامنيام جايشانكار
الإمارات
وزير خارجية الهند: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية
19 فبراير 2022
‎سعود بن صقر خلال اطلاعه على المنظومة التعليمية في جامعات بأبوظبي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة: التعليم الجامعي ركيزة أساسية في نهضة الأمم
19 فبراير 2022
صقر غباش ومحمد الحلبوسي خلال لقائهما في القاهرة أمس
الإمارات
صقر غباش: تعاون تاريخي بين الإمارات والعراق
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©